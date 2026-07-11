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Conor McGregor. (Steve Marcus /AP/TT / AP)
UFC-galorna

Conor McGregor tillbaka efter våldtäktsdomen

Av Tomas Ekelund
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Efter en fem år lång paus gör MMA-stjärnan Conor McGregor comeback på en UFC-gala under natten. Arrangemanget överskuggas av att irländaren nyligen dömts vara skyldig till en brutal våldtäkt på ett hotellrum i Dublin 2018.

”Budskapet är att sexuellt våld mot kvinnor inte spelar så stor roll”, skriver NYT-journalisten Sarah Shephard.

McGregor själv bedyrar sin oskuld. Han dömdes 2024 att betala närmare 3 miljoner kronor i skadestånd till målsäganden Nikita Hand.

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TT
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