Conor McGregor tillbaka efter våldtäktsdomen

Efter en fem år lång paus gör MMA-stjärnan Conor McGregor comeback på en UFC-gala under natten. Arrangemanget överskuggas av att irländaren nyligen dömts vara skyldig till en brutal våldtäkt på ett hotellrum i Dublin 2018.

”Budskapet är att sexuellt våld mot kvinnor inte spelar så stor roll”, skriver NYT-journalisten Sarah Shephard.

McGregor själv bedyrar sin oskuld. Han dömdes 2024 att betala närmare 3 miljoner kronor i skadestånd till målsäganden Nikita Hand.