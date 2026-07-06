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Arkivbild. (Mosa’ab Elshamy/AP)
Globala leveransproblemen

Containertrafik genom Suezkanalen återupptas – Maersk faller

Av Magnus Eriksson
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Danska Maersk och tyska Hapag-Lloyd återupptar trafiken med containerfartyg genom Suezkanalen.

Rederierna har gemensamt utvärderat säkerhetsläget i området kring Röda havet och kommit fram till att ett gradvis återupprättande av transporter genom Suezkanalen är möjligt.

Eftersom den återupptagna trafiken kan skapa ett tryck nedåt på fraktpriser och därmed slå mot företagens vinster sjunker de båda rederiernas aktier efter beskedet. Vid 13-tiden var Maersk ner med 5 procent och Hapag-Lloyd med 3.

Beslutet gäller fraktrutten mellan Asien och Medelhavet
TT
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Globala leveransproblemenSuezkanalenRöda havetSjöfart