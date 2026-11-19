Tidigare i höst passerade danska Kirsten Schwalbe milstolpen 112 år och 218 dagar och blev därmed landets äldsta invånare någonsin. Hon hyllades – ända tills det blev känt att hon en gång var en ledande nazist. Nu trevar den danska offentligheten efter en väg framåt, skriver Berlingske.

Kirsten Schwalbe var medlem i det danska nazistpartiet DNSAP under Nazitysklands ockupation av Danmark under andra världskriget. Hon har förklarat engagemanget med att hon blev indragen i partiet av sin make utan att förstå vad det var och att hon inte hade sympatiserat med tyskarna.

Inför höstens milstolpe var Schwalbe föremål för realityserien ”Kirstens vilda år”. Dessutom gavs en biografi ut på förlaget Gyldendal. Ansvariga förlagschefen Mette Korsgaard är osäker på om de nya uppgifterna ska infogas i en ny upplaga av boken.

– Boken handlar om Kirsten Schwalbes liv och därför kan en uppdatering bara ske om hon själv medverkar, säger Korsgaard till Berlingske.