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Därför har hjärnan så svårt att varva ner på semestern
Semestern ska vara årets mest avkopplande tid. Ändå är det just nu som många har som svårast att varva ner.
Det är egentligen inte så konstigt. Forskning visar nämligen att återhämtning handlar om betydligt mer än att bara vila.
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