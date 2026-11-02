Därför smittas hundar av din gäspning – men inte av andra hundars
När husse eller matte gäspar dröjer det ofta inte länge innan hunden gör samma sak. Nu pekar en studie på att beteendet kan vara ett resultat av tusentals år av domesticering.
The Economist
Why dogs catch yawns from their owners but not other dogs
Studies of wolves suggest the effect may be a resu…
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