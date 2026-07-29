De är experter i nya ”Gift vid första ögonkastet XL”

Tv-succén ”Gift vid första ögonkastet” får fler deltagare och fler avsnitt i det nya formatet som kallas XL. I den nya säsongen bor paren under samma tak, vilket SVT:s producenter menar ger tittarna möjlighet att följa paren närmare, enligt ett pressmeddelande.

Expertpanelen byts ut och kommer att bestå av psykologen och författaren Anna Bennich, psykoterapeuten Tobias Sahlin och sexologen och socionomen Leigh Norén.

I den nya versionen kommer paren också flera gånger under säsongen få ta ställning till om de vill fortsätta vara gifta eller inte.