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Anna Bennich, psykolog, leg psykoterapeut och författare; Tobias Sahlin, leg psykoterapeut samt Leigh Norén, sexolog och socionom. (Janne Danielsson/SVT)
SVT:s Gift vid första ögonkastet

De är experter i nya ”Gift vid första ögonkastet XL”

Av Louise Cassemar
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Tv-succén ”Gift vid första ögonkastet” får fler deltagare och fler avsnitt i det nya formatet som kallas XL. I den nya säsongen bor paren under samma tak, vilket SVT:s producenter menar ger tittarna möjlighet att följa paren närmare, enligt ett pressmeddelande.

Expertpanelen byts ut och kommer att bestå av psykologen och författaren Anna Bennich, psykoterapeuten Tobias Sahlin och sexologen och socionomen Leigh Norén.

I den nya versionen kommer paren också flera gånger under säsongen få ta ställning till om de vill fortsätta vara gifta eller inte.

Programmet har premiär 23 augusti i SVT1 och SVT Play
TT
”Gift vid första ögonkastet” får också ett eftersnacksprogram med Jan Emanuel och Julia Frändfors
Aftonbladet
Psykologen Anna Bennich: ”Något nytt, stundtals svårt men också väldigt lärorikt”
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