Elpriserna • Omni förklarar
De dolda miljarderna som skulle kunna lätta på elkundernas börda
Varje år drar staten in miljarder i så kallade flaskhalsinkomster på elmarknaden. Just nu tros det finnas över 85 miljarder på ett konto hos Svenska kraftnät.
Nu hörs allt fler röster för att pengarna ska komma tillbaka till elkunderna.
Omni reder ut vad flaskhalsinkomster är, vad de ska användas till och vad det skulle innebära om pengarna användes för att kompensera elkunder.
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