En bok i veckan, obligatorisk närvaro, regelbundna uppsatser och inga digitala hjälpmedel. ”Humanities 10” har blivit en av Harvards mest eftertraktade kurser – ansökningarna ökade…

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