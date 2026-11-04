Den ”brutala” Harvardkursen som plötsligt alla vill läsa
En bok i veckan, obligatorisk närvaro, regelbundna uppsatser och inga digitala hjälpmedel. ”Humanities 10” har blivit en av Harvards mest eftertraktade kurser – ansökningarna ökade…
The Wall Street Journal
The Brutal Harvard Class That Suddenly Everyone Wants to Take
It’s an ungodly amount of reading and no easy A. S…
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