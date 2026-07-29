Det innebär Fifas plan med att sälja VM
Fifa bekräftade i veckan att man letar köpare till en andel av framtida fotbolls-VM. Resten av fotbollsvärlden har hittills reagerat starkt mot planerna, men vad innebär de egentli…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen