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Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Det innebär Fifas plan med att sälja VM

Guldregn över Donald Trump och Gianni Infantino.

Fifa bekräftade i veckan att man letar köpare till en andel av framtida fotbolls-VM. Resten av fotbollsvärlden har hittills reagerat starkt mot planerna, men vad innebär de egentli…

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