Dna-test avslöjade Charles Mansons barnbarn: ”Var så mörkt”
26-åriga Sophia Maddox fick veta att hennes farfar var sektledaren Charles Manson efter ett dna-test. Det berättar hon i den nya dokumentären ”My grandfather Charles Manson” skriver The Guardian.
Trots att hon under flera år frågat om sin farfar, uteblev svaren eftersom hennes pappa inte heller visste vem han var. Men för fyra år sedan gjorde de ett dna-test.
– När min pappa fick reda på det kunde han inte förmå sig att berätta det för mig på två månader eftersom det var så mörkt, säger hon.
Beskedet har tagit hårt på dem båda och i dokumentären behandlas generationstraumat som uppstår i samband med avslöjandet.
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bakgrund
Charles Manson
Wikipedia (sv)
Charles Milles Manson, född Maddox den 12 november 1934 i Cincinnati i Ohio, död 19 november 2017 i Bakersfield i Kalifornien, var en amerikansk brottsling, kultledare och musiker. Han var ledare för den sektliknande Mansonfamiljen och blev dömd för mord och stämpling till mord. Manson är mest känd för morden på Sharon Tate och hennes sällskap i augusti 1969. Manson utförde inte morden personligen utan beordrade den så kallade Mansonfamiljen - Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian och Patrica Krenwinkel att utföra dessa. För dessa mord dömdes Manson 1970 till döden i gaskammaren och flera gånger till livstids fängelse. Efter domslutet Furman mot Georgia 1972 omvandlades dödsdomen till ett livstidsstraff då Kalifornien avskaffade dödsstraffet samma år. Manson satt sedan 1971 i fängelse som en av USA:s mest mångåriga fångar, sista tiden på Kormoran State Prison. Han var bekant för sina långa osammanhängande uttalanden i intervjuer. Vissa ansåg att han på detta sätt försökte manipulera sin samtalspartner.
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