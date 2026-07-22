Dna-test avslöjade Charles Mansons barnbarn: ”Var så mörkt”

26-åriga Sophia Maddox fick veta att hennes farfar var sektledaren Charles Manson efter ett dna-test. Det berättar hon i den nya dokumentären ”My grandfather Charles Manson” skriver The Guardian.

Trots att hon under flera år frågat om sin farfar, uteblev svaren eftersom hennes pappa inte heller visste vem han var. Men för fyra år sedan gjorde de ett dna-test.

– När min pappa fick reda på det kunde han inte förmå sig att berätta det för mig på två månader eftersom det var så mörkt, säger hon.

Beskedet har tagit hårt på dem båda och i dokumentären behandlas generationstraumat som uppstår i samband med avslöjandet.