Död man hittades utanför motell – en anhållen
En man har anhållits misstänkt för mord sedan en man hittats död utanför ett motell i Sigtuna, rapporterar TT.
Larmet kom vid 01-tiden natten mot söndag.
– En person ringde och uppgav att han såg en livlös person ligga utomhus utanför motellet, säger polisens presstalesperson Per Fahlström.
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