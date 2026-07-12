Död man hittades utanför motell – en anhållen

En man har anhållits misstänkt för mord sedan en man hittats död utanför ett motell i Sigtuna, rapporterar TT.

Larmet kom vid 01-tiden natten mot söndag.

– En person ringde och uppgav att han såg en livlös person ligga utomhus utanför motellet, säger polisens presstalesperson Per Fahlström.