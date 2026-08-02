Döden blev det slutliga bokprojektet för Per Svensson

Per Svensson vann under sin karriär flera priser för sina gärningar.

För ett år sedan dog journalisten Per Svensson i cancer vid 68 års ålder. Nu visar det sig att han arbetade ända in i slutet.

För Svensson, som under sin karriär bland annat var chefredaktör och författare till flera prisade böcker, blev nämligen den egna döden något att berätta om, skriver Sydsvenskan.

”Jag hade tänkt skriva helt andra slags böcker. Men eftersom jag inte vet när slutet kommer hade det inte varit möjligt att ge dem en avslutad form”, skriver Svensson.

”När jag dog” blev därmed hans sista bok. Den ges nu ut postumt av Albert Bonniers förlag.