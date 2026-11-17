Dråpmisstänkt i Skellefteå släpps – kan ha agerat i nödvärn
Den man i 40-årsåldern som suttit häktad misstänkt för dråp i Skellefteå har försatts på fri fot, rapporterar Norran. Det är bland annat blodbildsanalyser som gjort att misstankarna försvagats, enligt åklagaren Anders Norberg.
– Det som framkommit från de tekniska uppgifterna är att han mycket väl kan ha agerat i en nödvärnssituation, säger Norberg till SVT Nyheter Västerbotten.
En man dog i samband med ett knivbråk i en lägenhet i stadsdelen Erikslid i mitten av oktober. Den häktade mannen, som befann sig i lägenheten, har hela tiden hävdat att han agerade i självförsvar.
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