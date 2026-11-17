Den man i 40-årsåldern som suttit häktad misstänkt för dråp i Skellefteå har försatts på fri fot, rapporterar Norran. Det är bland annat blodbildsanalyser som gjort att misstankarna försvagats, enligt åklagaren Anders Norberg.

– Det som framkommit från de tekniska uppgifterna är att han mycket väl kan ha agerat i en nödvärnssituation, säger Norberg till SVT Nyheter Västerbotten.

En man dog i samband med ett knivbråk i en lägenhet i stadsdelen Erikslid i mitten av oktober. Den häktade mannen, som befann sig i lägenheten, har hela tiden hävdat att han agerade i självförsvar.