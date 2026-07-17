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UtrikesOmni förklarar

Drömmen om en ”high-T army” – därför ska Pentagon mäta soldaters testosteron

USA:s försvarsminister Pete Hegseth. (Jeremias Gonzalez /AP/TT / AP)

USA militär ska börja mäta testosteronnivåerna hos soldater över 30 år. Försvarsminister Pete Hegseth beskriver satsningen som ett sätt att stärka stridsförmågan – samtidigt som medicinska experter varnar för upplägget.

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