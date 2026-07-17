Utrikes • Omni förklarar
Drömmen om en ”high-T army” – därför ska Pentagon mäta soldaters testosteron
USA militär ska börja mäta testosteronnivåerna hos soldater över 30 år. Försvarsminister Pete Hegseth beskriver satsningen som ett sätt att stärka stridsförmågan – samtidigt som medicinska experter varnar för upplägget.
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