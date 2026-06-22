Du lovar att rösta, vi lovar att ge dig koll – deal?

Kära läsare,

Du har en uppgift – många skulle till och med kalla det en skyldighet – att sätta dig in i politiken och rösta.

Vi på Omni har också en viktig uppgift: att genom vår nyhetsbevakning ge dig och alla andra läsare så bra underlag som möjligt inför valet.

I dag samlas politiker, strateger och lobbyister i Visby för Almedalsveckan. Tempot skruvas upp direkt. Redan i går kallade Ebba Busch till presskonferens med budskapet att regeringssidan måste lägga i en extra växel för att säkra en valseger.

Och så kommer det att fortsätta. Fler utspel. Fler konflikter. Fler försök att vinna väljarnas förtroende.

Med Omni får du den dagliga bevakningen av allt som händer. Med Omni Mer får du dessutom fördjupning, förklaring och sammanhang.

Vi förklarar bakgrunden till utspelen, berättar om spelet bakom kulisserna och sätter strålkastaren på politiken i sig. Vad skiljer egentligen partierna åt i sakpolitiken? Ideologiskt? Vilka visioner har de för Sverige och framtiden?

Kort sagt vill vi ge dig så mycket kunskap och så bra underlag som möjligt för att du ska kunna rösta med självförtroende i höstens val.

För att göra det ännu enklare erbjuder vi nu Omni Mer hela vägen fram till valdagen för bara 49 kronor.