Ebba Kleberg von Sydow drabbad av hudcancer

Journalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow har drabbats av hudcancer, skriver hon i ett inlägg på Substack.

I juni upptäckte hon en prick på sitt smalben, och ungefär en vecka senare togs födelsemärket bort. Ungefär två veckor senare, i samband med att stygnen togs bort, fick hon veta att det rörde sig om malignt melanom.

”Den allvarligaste formen av hudcancer. Tårarna rann”, skriver hon.

Förra veckan genomgick hon en andra operation. Den gick bra och nu väntar hon på provsvaret.

”Jag är omgiven av värme och omtanke – men väntan är ändå väntan. Det här har varit omtumlande och jag längtar efter att snart dra ett riktigt djupt andetag.”