Ebolautbrottet i Kongo det svåraste hittills
Fler än tusen personer har nu dött i ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa, skriver AP, med hänvisning till data från Världshälsoorganisationen. Utöver dem har ytterligare nästan 2 500 fall diagnosticerats.
Siffran innebär att det pågående ebolautbrottet är det svåraste som världen hittills har hanterat av viruset. Mellan 2013 och 2016 bekämpades ett ebolautbrott i västra Afrika som tog 11 000 liv, men den gången tog det åtta månader att nå 1 000 döda.
Utbrottet är ännu inte under kontroll, rapporterar Reuters. Bara på måndagen rapporterades 50 nya fall i de östra provinserna Ituri och North Kivu.
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