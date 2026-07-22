Ebolautbrottet i Kongo det svåraste hittills

En sjukvårdsarbetare som hanterar utbrottet i Bunia, i östra Kongo-Kinshasa.

Fler än tusen personer har nu dött i ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa, skriver AP, med hänvisning till data från Världshälsoorganisationen. Utöver dem har ytterligare nästan 2 500 fall diagnosticerats.

Siffran innebär att det pågående ebolautbrottet är det svåraste som världen hittills har hanterat av viruset. Mellan 2013 och 2016 bekämpades ett ebolautbrott i västra Afrika som tog 11 000 liv, men den gången tog det åtta månader att nå 1 000 döda.

Utbrottet är ännu inte under kontroll, rapporterar Reuters. Bara på måndagen rapporterades 50 nya fall i de östra provinserna Ituri och North Kivu.