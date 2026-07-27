Eddy Merckx: Pogacar kommer inte nöja sig med att tangera mina rekord

Tadej Pogacar firar med partnern Urska Zigart – även hon cykelproffs – efter den sista etappen av Tour de France på söndagen.

Tadej Pogacar kan bli den första cyklisten någonsin att vinna de tre stora etapploppen – Giro d’Italia, Tour de France och Vuelta Espana – på en och samma säsong. Det säger den tidigare mästaren Eddy Merckx, som brett anses vara världens bästa cyklist någonsin, till Gazzetta dello Sport.

– Jag tror inte att han kommer att nöja sig med att tangera mitt och de andra mästarnas rekord.

Pogacar tog sin femte seger i Tour de France under söndagen. Han svarade undvikande, men leende, på frågan om han planerade att ställa upp i ”Vueltan” i augusti.

– Han kommer göra det! utbrast Eurosports svenske huvudkommentator Roberto Vacchi i sändning.