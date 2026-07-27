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Tadej Pogacar firar med partnern Urska Zigart – även hon cykelproffs – efter den sista etappen av Tour de France på söndagen. (Dario Belingheri /AP/TT / AP)
Cykelsäsongen

Eddy Merckx: Pogacar kommer inte nöja sig med att tangera mina rekord

Av Tor Gasslander
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Tadej Pogacar kan bli den första cyklisten någonsin att vinna de tre stora etapploppen – Giro d’Italia, Tour de France och Vuelta Espana – på en och samma säsong. Det säger den tidigare mästaren Eddy Merckx, som brett anses vara världens bästa cyklist någonsin, till Gazzetta dello Sport.

– Jag tror inte att han kommer att nöja sig med att tangera mitt och de andra mästarnas rekord.

Pogacar tog sin femte seger i Tour de France under söndagen. Han svarade undvikande, men leende, på frågan om han planerade att ställa upp i ”Vueltan” i augusti.

– Han kommer göra det! utbrast Eurosports svenske huvudkommentator Roberto Vacchi i sändning.

Merckx beskriver tvåan Remco Evenepoel som ”den bästa av de normala cyklisterna” (Italienska)
www.gazzetta.it
Pogacar tillhör numera jämte Merckx den lilla grupp som vunnit Tour de France fem gånger
www.cyclingnews.com
Pogacar efter Toursegern: Nu får jag väl hitta något nytt mål
cyclinguptodate.com
Vuelta Espanas chef säger att han är ”optimistisk” om att Pogacar ska komma till startlinjen
cyclinguptodate.com
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