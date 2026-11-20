244 tvångsplaceringar av barn på familjehemsenheten i Örebro kommun utreds efter att två barn omhändertagits på felaktiga grunder, rapporterar SVT Nyheter.

Socialsekreterare vittnar om att Örebro motarbetar möjligheten för barn att återförenas med sina familjer. Arbetet har liknats vid att föra ”krig mot föräldrarna”, berättar en anställd för UG.

”Det pågår ett arbete med att se över samtliga placeringar vi har på enheten i syfte att se vilka placeringar som kan avslutas med andra insatser samt vad dessa insatser skulle kunna vara,” skriver enhetschef Susanna Kinell i en återrapportering till Socialnämnden.

Ett av fallen bakom granskningen gäller barnskötaren Malin, vars son ”Leo” omhändertogs efter att vården felaktigt skrivit att hon hade en intellektuell funktionsnedsättning. Tvångsvården har senare hävts.