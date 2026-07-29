Ekonom: ”Warsh vill sitta i baksätet”

Beskedet från Federal Reserve om att man lämnar styrräntan oförändrad på 3,5–3,75 procent var inte bara väntat utan även genomtänkt, menar Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.

– Hade man överraskat hade det varit olyckligt, säger han till TT.

När det gäller den nya Fedchefen Kevin Warsh tycker Bergqvist att man nu kan dra två slutsatser.

För det första vill Warsh verkligen ändra på penningpolitiken. Det handlar om allt från kommunikation, balansräkning och datainsamling till ramverket kring inflationsmålet.

För det andra vill Fedchefen sitta i baksätet och observera vad som händer. Han vill inte dela med sig av mer än nödvändigt till marknaden. Bergqvist är inte helt övertygad om att detta är en bra strategi.