Dua Lipas bibliotek blottar bokkrigets stora motsägelse
Dua Lipa vill försvara rätten att läsa. I Portugal har popstjärnan öppnat Manifesto Library, med 100 böcker som utmanar makt och censur.
The Atlantic
Dua Lipa’s Freedom-to-Read Crusade
The pop star’s latest literary cause is good PR—an…
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