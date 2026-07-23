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Dua Lipas bibliotek blottar bokkrigets stora motsägelse

Dua Lipa, 2024, in New York. (Drew Gurian/AP)

Dua Lipa vill försvara rätten att läsa. I Portugal har popstjärnan öppnat Manifesto Library, med 100 böcker som utmanar makt och censur.

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The Atlantic

Dua Lipa’s Freedom-to-Read Crusade

The pop star’s latest literary cause is good PR—an…

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