Expert om Novos börslyft: ”Ser fem anledningar”

Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk har varit ett av Köpenhamnsbörsens sorgebarn det senaste året. Men sedan delåret i mars har aktien ryckt upp sig och lyft 40 procent från botten. Nordnets danske sparekonom Per Hansen ser fem orsaker bakom uppgången, skriver EFN.

Den kraftigt nedpressade aktien, en sektorrotation och att Novo Nordisk till viss del följer rivalen Eli Lillys kursutveckling är några av faktorerna, menar han:

– Samtidigt finns det en möjlighet – och en sannolikhet – att Novo Nordisk höjer sina prognoser i början av augusti när de rapporterar för det andra kvartalet.

Dessutom värderar marknaden ännu Novo Nordisks utsikter förhållandevis lågt, tillägger han.