Fågelinfluensa utreds i flera västkustkommuner

Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar, däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka, rapporterar P4 Göteborg.

Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att provtas för fågelinfluensa.

– De har snurrat runt och inte kunnat hålla huvudena uppe, vilket kan vara symptom på fågelinfluensan, säger statsveterinären Caroline Bröjer till TT.

Det rör sig om kanadagäss, vitkindade gäss och grågäss.