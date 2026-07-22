Fågelinfluensa utreds i flera västkustkommuner
Ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka gäss har rapporterats på västkusten i sommar, däribland i Lysekil, Orust och Kungsbacka, rapporterar P4 Göteborg.
Några levande fåglar med avvikande beteende har nu samlats in av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att provtas för fågelinfluensa.
– De har snurrat runt och inte kunnat hålla huvudena uppe, vilket kan vara symptom på fågelinfluensan, säger statsveterinären Caroline Bröjer till TT.
Det rör sig om kanadagäss, vitkindade gäss och grågäss.
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