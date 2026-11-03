Techentreprenören Adam Robinson, hustrun Helen Sharp och deras barn, fyraåriga Emma och tvååriga Charlie, dog när ett privatflyg störtade våldsamt i ett bostadsområde i Florida i söndags. Det rapporterar CNN.

Även familjens barnflicka Anita Maria Cetina, två vänner till familjen och planets båda piloter omkom.

”Helens och Adams kärlek var av det slag som varar för evigt” och barnen var ”ljuset i deras liv”, står det i ett uttalande från anhöriga.

Planet var på väg från Texas till Bahamas när det plötsligt tappade höjd och kraschade i ett inferno av eld. Olyckan är den näst dödligaste i USA det här året. Det är ännu okänt vad som orsakade den.