Minnesplatsen vid Rönninge torg för kvinnan som mördades i mellandagarna.

Familjen till den 25-åriga kvinna som mördades i Rönninge under julhelgen förra året berättar nu i ett uttalande till TT om sina känslor efter mordet och inför den kommande rättegången.

De tackar för allt stöd de har fått, men vädjar återigen till både medier och allmänhet om att få bli lämnade i fred.

”Att förlora vår älskade dotter och syster är en sorg som inte går att beskriva med ord”, skriver familjen till TT.

Åklagaren har tidigare begärt mer tid för att väcka åtal mot Vilma Andersson, som sitter häktad för mordet. Enligt uppgifter till flera medier är den nya tidsfristen satt till den 1 december.