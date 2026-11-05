26-årige Farid Vaziri har gripits och häktats misstänkt för det uppmärksammade väskmordet på Värmdö, efter att ha varit på flykt sedan mordet inträffade i mars 2024. Det rapporterar Expressen.

– Jag kan bekräfta att han är häktad på sannolika skäl för mord och för grovt gravfridsbrott, säger kammaråklagare Cecilia Tepper till tidningen.

Enligt uppgifter till tidningen överlämnade Vaziri sig själv till svenska myndigheter häromdagen.

I mars 2024 hittades 37-årige Ako Hameed Abbas döda kropp i en väska i ett skogsområde på Värmdö. Två personer dömdes senare för grovt gravfridsbrott, men Farid Vaziri flydde utomlands efter mordet och har sedan dess varit internationellt efterlyst.