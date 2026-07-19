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Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT)
Sommarvädret

Favoriten Öland ligger pyrt till för ”popcornväder”

Av Patrik Dahlin
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Väderprognosen innebär ett dystert besked till svenskar som bor eller semestrar på Öland, skriver Aftonbladet.

Öland är en av platserna i Sverige som ligger sämst till när ett lågtryck drar in, enligt SMHI:s meteorolog Emma Rosengren.

I övrigt står det klart att det lär komma en del regn i södra Sverige nästa vecka. Men det är svårt att säga exakt var.

– Det är som en kastrull med popcornkärnor. Man vet att det kommer hända, men inte i vilken ordning och när, säger Rosengren.

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