Favoriten Öland ligger pyrt till för ”popcornväder”

Väderprognosen innebär ett dystert besked till svenskar som bor eller semestrar på Öland, skriver Aftonbladet.

Öland är en av platserna i Sverige som ligger sämst till när ett lågtryck drar in, enligt SMHI:s meteorolog Emma Rosengren.

I övrigt står det klart att det lär komma en del regn i södra Sverige nästa vecka. Men det är svårt att säga exakt var.

– Det är som en kastrull med popcornkärnor. Man vet att det kommer hända, men inte i vilken ordning och när, säger Rosengren.