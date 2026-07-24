Fed-chefernas konflikt: Yellen ifrågasätter Warsh

Federal Reserves räntemöte nästa vecka beskrivs som ett av de mest svårbedömda på flera år. Valet står mellan att höja styrräntan för att motverka inflationen eller att avvakta i ljuset av den senaste tidens mer dämpade inflationssiffror.

Samtidigt ifrågasätts den nytillträdde Fed-chefen Kevin Warshs kommunikationsstrategi, som går ut på att inte ge signaler i förväg inför kommande räntebeslut, vilket Fed tidigare gjort.

En av kritikerna är den tidigare Fed-chefen och finansministern Janet Yellen. Hon menar att hemlighetsmakeriet leder till större svängningar på obligationsmarknaden eftersom investerarna inte vet hur centralbanken tänker agera.

– Det handlar om att ta ansvar och förklara vad du gör, säger Yellen till Financial Times.

Warsh hävdar i stället att centralbanken blir mindre flexibel och riskerar att låsa sig vid tidigare uttalanden om man är för öppen med hur man tänker.