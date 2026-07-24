ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Janet Yellen talar i april 2024. (Jacquelyn Martin / AP)
Fed vs inflationen

Fed-chefernas konflikt: Yellen ifrågasätter Warsh

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Federal Reserves räntemöte nästa vecka beskrivs som ett av de mest svårbedömda på flera år. Valet står mellan att höja styrräntan för att motverka inflationen eller att avvakta i ljuset av den senaste tidens mer dämpade inflationssiffror.

Samtidigt ifrågasätts den nytillträdde Fed-chefen Kevin Warshs kommunikationsstrategi, som går ut på att inte ge signaler i förväg inför kommande räntebeslut, vilket Fed tidigare gjort.

En av kritikerna är den tidigare Fed-chefen och finansministern Janet Yellen. Hon menar att hemlighetsmakeriet leder till större svängningar på obligationsmarknaden eftersom investerarna inte vet hur centralbanken tänker agera.

– Det handlar om att ta ansvar och förklara vad du gör, säger Yellen till Financial Times.

Warsh hävdar i stället att centralbanken blir mindre flexibel och riskerar att låsa sig vid tidigare uttalanden om man är för öppen med hur man tänker.

Warsh väljer att fatta sig kort
Financial Times  · Ofta betalvägg
Ovanligt stor osäkerhet inför nästa veckas Fed-möte
Direkt  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fed vs inflationenJanet YellenKevin WarshMakroekonomiFederal ReservePenningpolitik