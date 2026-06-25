FI överväger att straffa Folksam i pensionshärva

Finansinspektionen bedömer preliminärt att Folksam bröt mot lagen när de investerade 21 pensionsmiljarder i Heimstaden Bostad. Det framgår av handlingar myndigheten skickat till pensionsjätten, som DI tagit del av.

Exakt vilka misstänkta regelbrott det handlar om har belagts med sekretess. En insatt källa har tidigare uppgett för Affärsvärlden att sanktionerna mot Folksam väntas bli snarlika FI:s uppmärksammade beslut mot pensionsjätten Alecta, som var nära att få tillståndet indraget.

Processen har enligt DI nu gått vidare till så kallad sanktionsprövning. Folksam vill inte kommentera fallet så länge utredningen pågår.