Fick återvandringsbidraget – får inte ut pengarna

67-årige Golahmad Jamili i Höör är en av dem som ansökt om återvandringsbidraget på 350 000 kronor och fått det. Men nu kommer han inte åt pengarna, skriver SVT Skåne.

– I morse lämnade jag tillbaka min lägenhet och skrev under på att jag ska flytta till Afghanistan. Men nu har jag varken pengar i handen eller någonstans att vara. Jag vet inte vad jag ska göra, säger han.

Problemen är många. Han får inte föra över pengarna till ett konto i Afghanistan eftersom det klassas som ett högriskland. Banken låter honom inte heller ta ut hela summan kontant. Även hos Forex tog det stopp, då han bara fick köpa valuta för 15 000 kronor.

Det kan möjligen betalas ut genom FN-organet IOM, men eftersom Jamili redan fått pengarna till sitt svenska konto går inte det heller.