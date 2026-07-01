Flamingon i centrum för Floridas märkliga kulturbråk
Flamingon syns överallt som en symbol för Florida, men delstatens officiella fågel är sedan nästan hundra år tillbaka – härmtrasten.
The Wall Street Journal
Florida Can’t Stop Fighting Over a Bird
It’s Team Flamingo against the ‘forces of Big Mock…
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