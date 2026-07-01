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Flamingon i centrum för Floridas märkliga kulturbråk

Flamingos weigh about 5 pounds, form friend groups and can live at least 50 years. (Wilfredo Lee/AP)

Flamingon syns överallt som en symbol för Florida, men delstatens officiella fågel är sedan nästan hundra år tillbaka – härmtrasten.

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The Wall Street Journal

Florida Can’t Stop Fighting Over a Bird

It’s Team Flamingo against the ‘forces of Big Mock…

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