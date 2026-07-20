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Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Flera skogsbränder – helikopter sätts in

Av Joel Malmén
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Flera skogsbränder härjar i Västerbotten, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. I Norsjö har helikoptrar kallats in för att bekämpa en 100 gånger 100 meter stor brand.

– Det är för att snabbt kunna slå ner det. Det är svår terräng och svårt med vattentillgången i området, det är långa avstånd, säger larm- och ledningsoperatören Björn Nilsson.

Räddningstjänsten uppger för Aftonbladet att branden omringats.

Det har också larmats om skogsbränder i Vilhelmina och Sorsele, även där i besvärlig terräng.

Brandmän på väg till fots
Sveriges Television
Lokaliserades med drönare
Aftonbladet
SMHI:s brandriskprognoser
www.smhi.se
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