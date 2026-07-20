Flera skogsbränder – helikopter sätts in
Flera skogsbränder härjar i Västerbotten, rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. I Norsjö har helikoptrar kallats in för att bekämpa en 100 gånger 100 meter stor brand.
– Det är för att snabbt kunna slå ner det. Det är svår terräng och svårt med vattentillgången i området, det är långa avstånd, säger larm- och ledningsoperatören Björn Nilsson.
Räddningstjänsten uppger för Aftonbladet att branden omringats.
Det har också larmats om skogsbränder i Vilhelmina och Sorsele, även där i besvärlig terräng.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen