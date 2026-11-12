Snön har börjat vräka ner över Skellefteåområdet, där SMHI utfärdat en röd varning under torsdagen och fredagen.

Ett SAS-flygplan från Arlanda har tvingats vända efter att ha cirkulerat över Skellefteå flygplats i 20 minuter, skriver Expressen. Piloten bedömde att det var för mycket snö på landningsbanan.

Trafikverket har satt bandvagnar i beredskap, redo att rycka ut om det exempelvis blir stopp på E4 eller om hemtjänsten inte kan nå fram med mat och medicin, skriver Norran.

Snöovädret sätter också stopp för delar av busstrafiken och postutdelningen samt all sophämtning.