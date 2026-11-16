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En ny analys av obduktionen antyder att Jeffrey Epsteins död inte var ett självmord. Skadorna visar tecken på att han ströps, säger forensikern Michael Freeman till BBC News och CBS News.

– De skador som rättsläkaren dokumenterade är inte förenliga med självmord genom hängning. Och de skador som tillskrevs andra orsaker än kamp eller överfall förbisågs helt enkelt, säger han.

Freeman har analyserat tidigare opublicerade obduktionsprotokoll som han fått av Epsteins bror. Han har arbetat med sin utredning i över ett år och försöker få slutsatserna publicerade i en vetenskaplig tidskrift – men har hittills fått nobben, enligt New York Times.

Under måndagen presenterade han dem i stället vid Middle Temple, en juristsammanslutning i London. Freeman själv menar att anledningen till att han fått nobben är att det ansetts fel att publicera invändningar mot slutsatser från en rättsläkare, skriver CBS.