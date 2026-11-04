Författaren till ”Lilla tiger” är död – blev 95 år
Den tyska författaren och illustratören Janosch, eller Horst Eckert som han egentligen heter, är död. Det skriver tyska Bild.
På 80-talet flyttade han till den spanska ön Teneriffa, där han också dog under tisdagen.
Horst Eckert har skrivit över 300 barnböcker, romaner och pjäser sedan 70-talet. Där förekommer bland andra figurerna Lilla tigern, Lilla björnen och Tigerenten, skriver TT.
Janosch blev 95 år gammal.
Janosch
Wikipedia (sv)
Janosch (pseudonym för Horst Eckert), född 11 mars 1931 i Hindenburg, Oberschlesien, är en tysk författare, illustratör och bilderbokskonstnär. 1945-1980 bosatt i München, sedan dess på Teneriffa. Janosch är mest känd för sina böcker om Lilla Tiger, bland andra Lilla Tiger på villovägar (1987). Han har publicerat mer än 100 böcker, som översatts till drygt 30 språk, varav några finns med i TV-serien Snurriga sagor.
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