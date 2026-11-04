Den tyska författaren och illustratören Janosch, eller Horst Eckert som han egentligen heter, är död. Det skriver tyska Bild.

På 80-talet flyttade han till den spanska ön Teneriffa, där han också dog under tisdagen.

Horst Eckert har skrivit över 300 barnböcker, romaner och pjäser sedan 70-talet. Där förekommer bland andra figurerna Lilla tigern, Lilla björnen och Tigerenten, skriver TT.

Janosch blev 95 år gammal.