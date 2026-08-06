ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Prinsessan Madeleine och Chris O’Neill i samband med att Minlen lanserades på en skönhetsmässa i Düsseldorf i mars förra året. (Jessica Gow/TT)
Prinsessan Madeleines företag

Förlust under första året för prinsessan Madeleines bolag

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

477 167 kronor i förlust. Det blev resultatet för prinsessan Madeleines och Chris O’Neills förvaltningsbolag för hudvårdsmärket Minlen under 2025, rapporterar Expressen. För att täcka upp hålet sköt paret därför till egna pengar i bolaget.

Enligt Chris O’Neill är förlusten emellertid inte något anmärkningsvärt. I en skriftlig kommentar till Expressen skriver han att det saknades ”intäkter i företaget under detta första verksamhetsår”.

”Det finansiella resultatet speglar därför olika sedvanliga utgifter i samband med att man startar ett företag, exempelvis juridiska tjänster och andra nödvändiga kostnader”, skriver O’Neill vidare.

Prinsessan Madeleine lanserade Minlen i fjol, i samarbete med kosmetikaföretaget Weleda.

Har fått hård kritik för att märket riktar sig till barn
Expressen
Prinsessan Madeleine gör tv-serie för ”hela familjen” (19 maj)
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Prinsessan Madeleine: ”Trenden är redan här, barn vill köpa hudvård” (28 mars 2025)
Expressen
Annons
Euroflorist Summer Sale: upp till 40% på utvalda buketter, leverans samma dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Prinsessan Madeleines företagPrinsessan MadeleineNäringslivet