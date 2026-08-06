Förlust under första året för prinsessan Madeleines bolag

Prinsessan Madeleine och Chris O’Neill i samband med att Minlen lanserades på en skönhetsmässa i Düsseldorf i mars förra året.

477 167 kronor i förlust. Det blev resultatet för prinsessan Madeleines och Chris O’Neills förvaltningsbolag för hudvårdsmärket Minlen under 2025, rapporterar Expressen. För att täcka upp hålet sköt paret därför till egna pengar i bolaget.

Enligt Chris O’Neill är förlusten emellertid inte något anmärkningsvärt. I en skriftlig kommentar till Expressen skriver han att det saknades ”intäkter i företaget under detta första verksamhetsår”.

”Det finansiella resultatet speglar därför olika sedvanliga utgifter i samband med att man startar ett företag, exempelvis juridiska tjänster och andra nödvändiga kostnader”, skriver O’Neill vidare.

Prinsessan Madeleine lanserade Minlen i fjol, i samarbete med kosmetikaföretaget Weleda.