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Arkivbild. (Daniel Ceng /AP/TT / AP)
AI-kapplöpningen

Försäljningen för TSMC rusar som förväntat

Av Magnus Eriksson
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Den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC:s försäljning steg med 68 procent under juni månad jämfört med samma månad för ett år sedan. Det rapporterar Bloomberg.

För andra kvartalet som helhet steg försäljningen med 36 procent. Kvartalsutfallet är ungefär i linje med analytikers förväntningar, enligt Bloombergs konsensus.

Att TSMC når de högt ställda förväntningarna signalerar att den globala efterfrågan på AI-hårdvara förblir intakt, rapporterar nyhetsbyrån.

TSMC:s fullständiga delårsrapport för det andra kvartalet ska släppas på torsdag.

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