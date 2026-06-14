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Perspektiv på världen

Forskare sågar bilden av den moderna ”tradwifen”

(Shutterstock)

Sedan några år tillbaka visar glamorösa influerare upp sitt liv som hemmafruar eller ”tradwives” – ett ideal om att leva nära hemmet och barnen, och inte eftersträva en egen karriä…

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The Atlantic

The Unglamorous Truth About the Average Tradwife

Most stay-at-home moms simply can’t afford child c…

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