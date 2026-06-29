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Arkivbild. (Hanna Brunlöf/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Fortsatta vädervarningar – kraftigt regn väntas i norr

Av Hannah Gustafsson
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Under dagen ligger flera fortsatta vädervarningar från SMHI kvar över Sverige.

I Lappland, Jämtland och Ångermanland väntas mellan 35 och 70 millimeter regn och åska under dagen och kvällen. Framför allt riskerar källare att svämma över och det finns risk för översvämningar i viadukter.

I delar av Blekinge, Kalmar och Kronoberg ligger en orange vädervarning kvar för höga temperaturer. Enligt SMHI kan det bli minst 33 grader på flera håll i dag. Det är också fortsatt hög risk för skogsbrand i stora delar av landet. Varningen sträcker sig från Söderhamn, ner till Malmö, med undantag för Helsingborg och Halmstad.

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SMHI:s vädervarningar
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