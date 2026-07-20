Frost i Vilhelmina: ”Det sticker verkligen ut”

Natten till måndagen föll temperaturen till 0,5 minusgrader i Vilhelmina, rapporterar P4 Västerbotten.

– Det sticker verkligen ut för att vara juli, säger Sandra Fyrstedt, meteorolog på SMHI.

Det är dock inte unikt – senast 2020 uppmättes minusgrader i juli i Vilhelmina. Ett väderomslag gör att vädret nu blir mildare i länet, enligt Fyrstedt.