Frost i Vilhelmina: ”Det sticker verkligen ut”
Natten till måndagen föll temperaturen till 0,5 minusgrader i Vilhelmina, rapporterar P4 Västerbotten.
– Det sticker verkligen ut för att vara juli, säger Sandra Fyrstedt, meteorolog på SMHI.
Det är dock inte unikt – senast 2020 uppmättes minusgrader i juli i Vilhelmina. Ett väderomslag gör att vädret nu blir mildare i länet, enligt Fyrstedt.
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