Fyra kvinnor anklagar Jared Leto för övergrepp

Den Oscar-belönade skådespelaren Jared Leto har tidigare anklagats för sexuella trakasserier. Nu berättar flera av kvinnorna för BBC om hur de som tonåringar blivit sexuellt utnyttjade, tagit emot hot om övergrepp eller sexuella telefonsamtal från stjärnan.

En av kvinnorna berättar hur hon som 17-åring hade sex med 34-årige Jared Leto som bad henne att kalla honom ”pappa”.

– Det var först med tiden som jag mer och mer insåg hur läskigt det egentligen var, säger hon.

Totalt uttalar sig tio kvinnor i dokumentären ”Jared Leto: Hollywoods mörka hemlighet” och alla ska ha träffat Leto mellan 2002 och 2016.

Leto har inte bemött anklagelserna i dokumentären trots att BBC upprepade gånger försökt kontakta honom.