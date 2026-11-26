Den franske skådespelaren Gérard Depardieu ska ställas inför rätta för våldtäkt, rapporterar Reuters.

Skådespelerskan Charlotte Arnould har anklagat Depardieu för att ha våldtagit henne när hon besökte hans hem år 2018 för att få råd om sin karriär och vid ett annat tillfälle. Hon var då 22 år gammal.

Om han döms riskerar Depardieu 15-20 år i fängelse. Förra året dömdes Depardieu till 18 månaders villkorligt fängelsestraff för sexuella övergrepp mot ytterligare två kvinnor.