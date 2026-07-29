Glöm ”Big Love” – kvinnor i Utah får barn senare, eller inte alls
Utah har länge varit känt för sina stora familjer, som i tv-serien ”Big Love” om ett mormonäktenskap med en make och flera fruar. Men trots att hälften av Utahs invånare är medlemm…
The New York Times
Even in Utah, Land of ‘Big Love,’ Families Are Getting Smaller
Forget tradwives. When it comes to plummeting fert…
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