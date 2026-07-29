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Glöm ”Big Love” – kvinnor i Utah får barn senare, eller inte alls

Chrissy Bryner, who said she has always wanted to be a stay-at-home mother and had her first at 22, with two of her three children at home in Eagle Mountain, Utah. (LINDSAY D'ADDATO / NYT)

Utah har länge varit känt för sina stora familjer, som i tv-serien ”Big Love” om ett mormonäktenskap med en make och flera fruar. Men trots att hälften av Utahs invånare är medlemm…

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The New York Times

Even in Utah, Land of ‘Big Love,’ Families Are Getting Smaller

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