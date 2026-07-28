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Statyn Poseidon av Carl Milles i Göteborg. (Hanna Brunlöf/TT / TT Nyhetsbyrån)
Nöje & kultur

Göteborg la 700 000 på influerare för marknadsföring

Av Hannah Gustafsson
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Förra året la Göteborgs stad 700 000 på att låta utländska influerare marknadsföra staden, rapporterar P4 Göteborg.

Pengarna har bland annat gått till utflykter och restaurangbesök.

– Vi ser absolut att det inspirerar och framför allt ger uppmärksamhet till resmålet Göteborg, säger Eva Lehmann, enhetschef för marknad och kommunikation på Göteborg och Co.

2024 handlade det om 635 000 kronor, men i år är summan hittills bara 90 000. Enligt Lehmann beror det på att de köpt färre annonser i år.

Lehmann: Vi når målgrupper vi annars kanske inte hade gjort
radio+text · Sveriges Radio
2020 la kommunala bolag i Göteborg en miljon kronor på influerare (29 januari 2021)
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

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Hallands kommun betalade spa och hotell till influerare (4 maj 2025)
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Influencer marketing slog rekord 2025 (4 juni)
www.dagensmedia.se
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