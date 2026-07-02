Göteborg stöttar krisande klubbar: ”Otroligt glad”
Det rödgröna styret i Göteborgs kommun har gjort klart ett krispaket på fyra miljoner kronor för att stötta flera livescener, som befinner sig i ekonomiskt trångmål. Det rapporterar Göteborgs-Posten.
Bland annat betalas 950 000 kronor ut i engångsstöd till Pustervik och ytterligare 400 000 till Nefertiti.
– Jag är otroligt glad och tacksam över att staden har valt att stötta inte bara Pustervik utan musiklivet i stort, säger Pusterviks vd Daniel Levin till GP.
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