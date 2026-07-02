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Arkivbild: Pustervik. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
Nattklubbsdöden

Göteborg stöttar krisande klubbar: ”Otroligt glad”

Av Tomas Ekelund
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Det rödgröna styret i Göteborgs kommun har gjort klart ett krispaket på fyra miljoner kronor för att stötta flera livescener, som befinner sig i ekonomiskt trångmål. Det rapporterar Göteborgs-Posten.

Bland annat betalas 950 000 kronor ut i engångsstöd till Pustervik och ytterligare 400 000 till Nefertiti.

– Jag är otroligt glad och tacksam över att staden har valt att stötta inte bara Pustervik utan musiklivet i stort, säger Pusterviks vd Daniel Levin till GP.

Ringöns nätverk får 600 000 kronor
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Resten till ett tiotal mindre scener
TT
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NattklubbsdödenGöteborgVästra Götalands län