Gothia cup överväger ”hydration breaks” i hettan

Gothia cup överväger att göra en VM-repris och införa ”hydration breaks” under matcherna, skriver GP och Aftonbladet. Värmeböljan når Sverige i veckan och i Göteborg kan temperaturen stiga till omkring 30 grader, något som kan bli en utmaning för de unga spelarna.

– Förra året var det ett par dagar som var väldigt varma och då införde vi vätskepauser. Vi hanterar det dag för dag, men vi har en plan för det, säger Fredrik Beckman, pressansvarig på Gothia cup, till GP.

Vätskepauser under halvlekarna har blivit ett stående inslag under årets VM-spel. Arrangörerna uppger att syftet är att minska risken för värmerelaterade skador, medan kritiker menar att pauserna stör matchrytmen.