Gottfridsson återvänder hem – ska spela för Ystad

Jim Gottfridsson under en handbollslandskamp mellan Sverige och Kroatien i maj.

Handbollsspelaren Jim Gottfridsson återvänder till Sverige och IFK Ystad, meddelar klubben på sin hemsida.

Gottfridsson har stått utan kontrakt sedan april efter en konflikt med sin tidigare klubb, ungerska Pick Szeged.

– Det här är en unik möjlighet som kanske aldrig dyker upp igen i en förenings historia, säger klubbens ordförande Tobias Lellky.

Kontraktet gäller för tre säsonger och innebär att Gottfridsson återvänder till sin moderklubb, som spelar i svenska andradivisionen allsvenskan.

– Jag har upplevt fantastiska saker under min karriär, men att få komma hem till platsen där allting började känns väldigt speciellt, säger han.