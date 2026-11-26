Leverantörer med koppling till organiserad brottslighet förekommer vid ett stort antal statliga inköp. Det skriver Riksrevisionen i en granskning.

En analys som Skatteverket gjort av 34 000 företag som levererar till 197 statliga myndigheter visar att 4 procent av bolagen företräds av en person som har koppling till nätverkskriminalitet.

Riksrevisionen skriver att det inte betyder att det förekommer brottslighet i verksamheterna, men att det ”visar på risker” som myndigheter behöver förhålla sig till.