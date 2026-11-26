Granskning: Leverantörer till staten kopplade till brott
Leverantörer med koppling till organiserad brottslighet förekommer vid ett stort antal statliga inköp. Det skriver Riksrevisionen i en granskning.
En analys som Skatteverket gjort av 34 000 företag som levererar till 197 statliga myndigheter visar att 4 procent av bolagen företräds av en person som har koppling till nätverkskriminalitet.
Riksrevisionen skriver att det inte betyder att det förekommer brottslighet i verksamheterna, men att det ”visar på risker” som myndigheter behöver förhålla sig till.
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