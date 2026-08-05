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Granskning: Så spårar ICE kritiker på sociala medier

Patricia Ramos, of Palm Coast, wears a flag and waves at passing cars during a vigil for a Mexican man who was struck and killed by a tractor trailer while running from an encounter with Immigration and Customs Enforcements officers the day before, July 15, 2026. (Kelly Jordan/AP/TT)

USA:s migrationspolis ICE har byggt upp ett omfattande system för att övervaka sociala medier, skriver Wall Street Journal.

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The Wall Street Journal

How ICE Is Weaponizing Social Media Against Its Critics

Agency says its surveillance program searches for…

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