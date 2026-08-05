Granskning: Så spårar ICE kritiker på sociala medier
USA:s migrationspolis ICE har byggt upp ett omfattande system för att övervaka sociala medier, skriver Wall Street Journal.
The Wall Street Journal
How ICE Is Weaponizing Social Media Against Its Critics
Agency says its surveillance program searches for…
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