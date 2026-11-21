”GTA VI” kan markera slutet på spelbranschens guldålder
Efter 13 års väntan är ”Grand Theft Auto VI” här. Spelet väntas dra in över tre miljarder dollar på en vecka – men succén kan också markera slutet på en epok.
The Economist
“Grand Theft Auto VI” may mark the end of an era in gaming
Studios face shrinking incentives to make top-tier…
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